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Иранский парламентарий призывает к сближению с Россией и Китаем
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Иранский парламентарий призывает к сближению с Россией и Китаем 

ИноСМИ 39 минут назад
Фото: ИноСМИ
Ирану необходимо усиливать связи с Россией и Китаем в противовес ужесточению позиций США, ожидаемому после назначения Джона Болтона (John Bolton) советником президента по вопросам национальной безопасности, считает Алаеддин Боружерди (Alaeddin Boroujerdi), руководитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на провластное информационное агентство ISNA.
Антииранские элементы жесткой политики — это проявление стремления к укреплению связей с Израилем и Саудовской Аравией, утверждает г-н Боружерди.
Ряд комментаторов рассматривают назначение г-на Болтона как еще один шаг по подрыву ядерного соглашения между Ираном и ведущими мировыми державами, заключенного администрацией президента Обамы.
Г-на Болтона многие считают произраильским ястребом на Ближнем Востоке, пишет The New York Times.
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