Ещё
Порноактриса заявила, что ее запугали, чтобы она молчала о связи с Трампом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порноактриса заявила, что ее запугали, чтобы она молчала о связи с Трампом 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) рассказала, что в 2011 году неизвестный угрожал ей, после того как она впервые собиралась рассказать одному из журналов о своей связи с президентом США Дональдом Трампом.
"Я была на парковке, куда приехала на фитнес со своей маленькой дочкой. Я вынимала детское кресло (вы знаете, есть такие, в которых ребенок лежит спиной вперед) с заднего сидения, сумку с подгузниками, в общем, всякие вещи. Тут мужчина подошел ко мне и сказал: «Оставь Трампа в покое. Забудь об этом». И потом он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: «Какая хорошенькая малышка. Жаль будет, если что-то случится с ее мамой», — сказала она в воскресенье в интервью телеканалу CBS.
Она утвердительно ответила на вопрос ведущего, что восприняла это как прямую угрозу. По словам женщины, она не обращалась в полицию, потому что была напугана. При этом Дэниелс выразила уверенность, что узнает угрожавшего, если увидит его вновь.
По ее словам, историю об отношениях с Трампом она собиралась поведать журналу In Touch, который предложил ей тогда за это 15 тысяч долларов. Телеканал CBS со ссылкой на двух неназванных бывших сотрудников издания сообщает, что материал так и не был выпущен, потому что после того, как репортеры обратились к Трампу за комментарием, его адвокат Майкл Коэн пригрозил им иском.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Дэниелс.
Тогда она обратилась к президенту с предложением вернуть деньги. Как заявил ее адвокат, актриса рассчитывает рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы. Она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.
Адвокат Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в нарушениях соглашения о неразглашении. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
РИА Новости: последние новости
В новой серии "Симпсонов" Путин стал госсекретарем США Экс-дипломат: США подошли к "самому опасному моменту в истории" США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари, обезвредив двух боевиков
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди272
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия332
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП184
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово92
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение