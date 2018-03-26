Порноактриса заявила, что ее запугали, чтобы она молчала о связи с Трампом

"Я была на парковке, куда приехала на фитнес со своей маленькой дочкой. Я вынимала детское кресло (вы знаете, есть такие, в которых ребенок лежит спиной вперед) с заднего сидения, сумку с подгузниками, в общем, всякие вещи. Тут мужчина подошел ко мне и сказал: «Оставь Трампа в покое. Забудь об этом». И потом он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: «Какая хорошенькая малышка. Жаль будет, если что-то случится с ее мамой», — сказала она в воскресенье в интервью телеканалу CBS

Она утвердительно ответила на вопрос ведущего, что восприняла это как прямую угрозу. По словам женщины, она не обращалась в полицию, потому что была напугана. При этом Дэниелс выразила уверенность, что узнает угрожавшего, если увидит его вновь.

По ее словам, историю об отношениях с Трампом она собиралась поведать журналу In Touch, который предложил ей тогда за это 15 тысяч долларов. Телеканал CBS со ссылкой на двух неназванных бывших сотрудников издания сообщает, что материал так и не был выпущен, потому что после того, как репортеры обратились к Трампу за комментарием, его адвокат Майкл Коэн пригрозил им иском.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Дэниелс.

Тогда она обратилась к президенту с предложением вернуть деньги. Как заявил ее адвокат, актриса рассчитывает рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы. Она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса , в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Адвокат Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в нарушениях соглашения о неразглашении. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.