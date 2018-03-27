Порноактриса подала в суд на адвоката Трампа, обвиняя его в клевете

25 марта бывшая порноактриса в интервью телекомпании CBS сообщила, что в 2006 году один раз вступала в интимные отношения с Дональдом Трампом, напоминает ТАСС . По словам Клиффорд, в 2011 году она рассказала о своей связи изданию In Touch, однако статью с ее откровениями тогда не опубликовали. Спустя несколько недель после этого на парковке в Лас-Вегасе неизвестный стал угрожать Клиффорд расправой, если она не сохранит все в тайне. В интервью экс-порнозвезда предположила, что к запугиванию имел отношение Майкл Коэн.

В свою очередь адвокат Коэн заявляет, что никогда не угрожал актрисе. Также он отрицает связь между Клиффорд и Трампом.