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В США прошли многотысячные акции за ужесточение контроля над оружием
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В США прошли многотысячные акции за ужесточение контроля над оружием 

Авторадио 1 час назад
Фото: RT на русском
В США более полумиллиона человек вышли на массовые демонстрации, требуя ужесточить контроль над оружием. Акция получила название «Марш за наши жизни». В ней принимают участие школьники, студенты, родители, преподаватели и активисты общественных организаций. Шествия и митинги состоялись практически во всех крупных городах страны. На снимках в социальных сетях — улицы буквально заполнены людьми с плакатами и фотографиями с убитыми детьми. Это самое масштабное выступление последнего месяца, начавшихся после того, как в школе во Флориде были убиты 17 человек. Главные требования протестующих — изменить законы, по которым сейчас, например, 18-летнему подростку нельзя купить сигареты, но при этом он может приобрести полуавтоматическую винтовку и патроны. Белый дом в официальном заявлении сказал, что приветствует демонстрантов, а буквально за несколько часов до начала марша Дональд Трамп написал в Twitter, что он готов запретить всё оружие, позволяющие вести стрельбу очередями. Но чтобы сделать это, президенту потребуется согласие конгресса. Там большинство у республиканцев, многие из которых не идут на уступки, связанные с продажей оружия. Единственное, на что пока согласился конгресс — это ужесточение системы проверки покупателей.
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