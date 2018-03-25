Муниципалитет в США вдруг отказался ставить памятник советским летчикам, погибшим во Второй мировой войне при осуществлении проекта «Зебра» 

В городе Элизабет (Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки) муниципальные власти решили не устанавливать памятник четырем советским и одному канадскому летчикам, которые погибли в годы Второй мировой войны при переправке самолетов-амфибий, поставлявшихся тогда из США в СССР в рамках союзнических контрактов, американское агентство «Ассошиэйтед пресс».
Установка монумента была одобрена в мае прошлого года. Предполагалось, что изготовление и установку оплатит РФ, а благоустроят территорию на свои средства США. Теперь же в городском совете Элизабет пять его членов выступили против памятника, за высказались трое. О причинах нынешнего решения не сообщается, но можно предположить, что оно явилось следствием антироссийской истерии, охватившей ныне западные страны. А может, американцы просто пожалели денег на благоустройство.
25-тонный монумент посвящался летчикам, проходившим обучение в США и перегонявшим в СССР в рамках проекта «Зебра» американские гидросамолеты «Каталина». Он был рассекречен лишь в 1990 году. Вопрос о поставках этих уникальных на тот момент машин был решен положительно на заключительном этапе Второй мировой войны, поскольку американцы рассчитывали на вступление СССР в войну с Японией.