В США отказались ставить памятник советским лётчикам 

Против установки скульптуры высказались пять членов городского совета и только трое выступили за.
«Я понимаю, что речь идёт о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, но сейчас времена изменились», — заявила член совета Анита Хаммер.
Речь идёт о лётчиках, которые погибли при переправке самолётов-амфибий из США в СССР. Установка 25-тонного монумента в память об этих событиях была согласована в мае прошлого года. Предполагалось, что российская сторона возьмёт на себя расходы на изготовление и установку скульптуры, а американская — на благоустройство территории.