В США отказались ставить памятник советским лётчикам

Против установки скульптуры высказались пять членов городского совета и только трое выступили за.

«Я понимаю, что речь идёт о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, но сейчас времена изменились», — заявила член совета Анита Хаммер.