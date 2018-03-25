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В США отказались ставить памятник советским лётчикам
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В США отказались ставить памятник советским лётчикам 

Говорит Москва 22 минуты назад
Против установки скульптуры высказались пять членов городского совета и только трое выступили за.
«Я понимаю, что речь идёт о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, но сейчас времена изменились», — заявила член совета Анита Хаммер.
Речь идёт о лётчиках, которые погибли при переправке самолётов-амфибий из США в СССР. Установка 25-тонного монумента в память об этих событиях была согласована в мае прошлого года. Предполагалось, что российская сторона возьмёт на себя расходы на изготовление и установку скульптуры, а американская — на благоустройство территории.
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