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В Нью-Йорке 100 тысяч людей вышли на марш против оружия
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В Нью-Йорке 100 тысяч людей вышли на марш против оружия 

Газета.Ru 9 часов назад
В центре Нью-Йорка прошла демонстрация численностью 100 тыс. человек, ее участники добиваются законодательных ограничений на продажу оружия. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, протестующие прошли от Центрального парка до Мидтауна, района на Манхэттене.
На пути демонстрации было несколько сцен. На одной из них выступала Меган Бонер, бывшая ученица школы во Флориде, в которой произошла стрельба с 17 погибшими.
"Взрослые облажались, и 17 человек погибли. Я хочу видеть перемены", — декламировала Бонер.
Ранее сообщалось, что губернатор Флориды предложил ограничить продажу оружия людям с психическими расстройствами в качестве реакции на стрельбу в школе штата. Также ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ об ограничении скорострельности винтовок.
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