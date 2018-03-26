Абэ не отрицает возможный саммит с США и КНДР для решения проблемы похищенных японцев

"В следующем месяце запланирована встреча лидеров Юга и Севера, после этого должен состояться саммит лидеров США и Северной Кореи. Если я буду там присутствовать, то это будет трехсторонний саммит, однако от Северной Кореи такого предложения не поступало, и поэтому такие переговоры в нынешней ситуации осуществить сложно", — сказал он.

"Конечно, я не буду отрицать [возможность] трехсторонней встречи на высшем уровне Японии, США и Северной Кореи. Мы должны рассматривать самые различные варианты с точки зрения необходимости решить проблему похищенных граждан и проблему Северной Кореи в целом", — добавил премьер.

Комментируя свой предстоящий в апреле визит в США, Абэ подчеркнул, что одной из главных целей станет разъяснение позиции Японии, для которой «большое значение имеет проблема похищенных граждан». «Мы плотно ей занимаемся, однако, к сожалению, пока конкретных результатов нет», — сказал он. По словам премьера, американский лидер Дональд Трамп неоднократно подтверждал, что поддерживает Токио в этом вопросе и ранее встречался с семьями пострадавших от действий разведки КНДР.

Тема похищения японских граждан разведкой КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.