В США спорят об установке памятника советским летчикам

Власти и жители города Элизабет-Сити в штате Северная Каролина не могут договориться об установке памятника советским летчикам морской авиации, погибшим при перегоне американской техники в СССР. В годы Второй мировой войны летчики обучались пилотированию самолетов-амфибий в этом городе, пишет ТАСС

Год назад городской совет одобрил установку памятника русским единогласно, но сейчас мнения разделились. Часть городского совета считает, что установка монумента не соответствует обострившимся отношениям между Россией США . Приводятся доводы, что русские могут с помощью хакерских гаджетов в монументе парализовать работу крупнейшей базы Береговой охраны неподалеку.

С другой стороны, сторонники нормализации отношений уверены, что страны работали и сражались вместе в прошлом, и могут делать это в будущем. Местный житель Рик Бойд представил петицию в поддержку установки памятника с подписями 569 человек.

Генерал ВВС в отставке Роберт Фоглсонг, возглавляющий со стороны США совместную российско-американскую Комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести, попросил городской совет пересмотреть решение.