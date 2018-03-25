В США отказались устанавливать памятник советским летчикам

Власти американского города Элизабет-Сити, который находится в штате Северная Каролина, передумали устанавливать памятник советским летчикам. Об этом сообщает Associated Press.

В мае прошлого года власти одобрили установку памятника, который должен был быть посвящен памяти советских летчиков, проходивших обучение в США в рамках «Проекта Зебра». В 1945 году четверо советских летчиков и один канадский погибли при переправе самолета-амфибии в СССР.

Предполагалось, что российская сторона возьмет на себя расходы на изготовление и установку памятника, а американская — на благоустройство территории.

Однако на новом голосовании по памятнику пять членов города Элизабет выступили против монумента и только трое поддержали.