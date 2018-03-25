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В США отказались устанавливать памятник советским летчикам
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В США отказались устанавливать памятник советским летчикам 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти американского города Элизабет-Сити, который находится в штате Северная Каролина, передумали устанавливать памятник советским летчикам. Об этом сообщает Associated Press.
В мае прошлого года власти одобрили установку памятника, который должен был быть посвящен памяти советских летчиков, проходивших обучение в США в рамках «Проекта Зебра». В 1945 году четверо советских летчиков и один канадский погибли при переправе самолета-амфибии в СССР.
Предполагалось, что российская сторона возьмет на себя расходы на изготовление и установку памятника, а американская — на благоустройство территории.
Однако на новом голосовании по памятнику пять членов города Элизабет выступили против монумента и только трое поддержали.
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