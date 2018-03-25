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В США отказались от памятника советским летчикам
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В США отказались ставить памятник советским летчикам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / /
Власти американского города Элизабет отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press.
По данным агентства, памятник получил от властей одобрение на установку в мае 2017 года. Расходы на изготовление монумента должна была взять на себя российская сторона, а на благоустройство территории — американская. Однако по результатам нового голосования пять членов городского совета выступили против возведения памятника. Поддержали инициативу только трое.
Отмечается, что 25-тонный монумент должен был быть посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках "Проекта Зебра", документы о котором рассекретили в 2013 году. В частности, он должен был увековечить память военных, погибших в 1945 году при переправе самолета-амфибии в СССР.
При этом главным обстоятельством, помешавшим ранее достигнутым соглашениям, стало ухудшение российско-американских отношений.
"Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, погибших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена теперь другие", — сказала член городского совета Анита Хаммер.
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