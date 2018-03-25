В США отказались от памятника советским летчикам

В США отказались ставить памятник советским летчикам

Власти американского города Элизабет отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press

По данным агентства, памятник получил от властей одобрение на установку в мае 2017 года. Расходы на изготовление монумента должна была взять на себя российская сторона, а на благоустройство территории — американская. Однако по результатам нового голосования пять членов городского совета выступили против возведения памятника. Поддержали инициативу только трое.

Отмечается, что 25-тонный монумент должен был быть посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках "Проекта Зебра", документы о котором рассекретили в 2013 году. В частности, он должен был увековечить память военных, погибших в 1945 году при переправе самолета-амфибии в СССР.