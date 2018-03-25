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В США не захотели ставить памятник советским летчикам
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В США не захотели ставить памятник советским летчикам
Газета.Ru
25 минут назад
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В городе Элизабет штата Северная Каролина не будут устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, несмотря на выданное годом ранее одобрение. Об этом сообщает Associated Press.
Новость дополняется.
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