Обыски в офисе «Кэмбридж Аналитики» продолжались 7 часов

Это та самая фирма, которую подозревают в незаконном использовании данных Фейсбука и вмешательстве в американские выборы. Следователи изъяли все компьютеры и документы.

Тем временем, стало известно, что Джон Болтон — новый советник Трампа по национальной безопасности — был плотно связан с «Кэмбридж Аналитикой». Как сообщает издание «Нью-Йорк Таймс», он платил за обработку пользователей Фэйсбука и подготовку избирательной кампании 2016 года.

Трамп назначил Болтона советником не просто так, отмечает телеканал «Россия 24». Газета «Форейн-Полиси» сообщает, что перед ним поставлена задача провести масштабные кадровые чистки в Белом доме. Уволить всех, кто «не проявляет лояльность» к Дональду Трампу.