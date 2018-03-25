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Обыски в офисе «Кэмбридж Аналитики» продолжались 7 часов
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Обыски в офисе «Кэмбридж Аналитики» продолжались 7 часов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Это та самая фирма, которую подозревают в незаконном использовании данных Фейсбука и вмешательстве в американские выборы. Следователи изъяли все компьютеры и документы.
Тем временем, стало известно, что Джон Болтон — новый советник Трампа по национальной безопасности — был плотно связан с «Кэмбридж Аналитикой». Как сообщает издание «Нью-Йорк Таймс», он платил за обработку пользователей Фэйсбука и подготовку избирательной кампании 2016 года.
Трамп назначил Болтона советником не просто так, отмечает телеканал «Россия 24». Газета «Форейн-Полиси» сообщает, что перед ним поставлена задача провести масштабные кадровые чистки в Белом доме. Уволить всех, кто «не проявляет лояльность» к Дональду Трампу.
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