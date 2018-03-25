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Над Трампом посмеялись в «Симпоснах»
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Над Трампом посмеялись в «Симпоснах» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мультипликационный сериал «Симпсоны» в очередной раз посмеялся над президентом США Дональдом Трампом в серии «История о двух Трампах» 29 сезона, передает The Independent.
Согласно сюжету эпизода, Трамп испытывает большие проблемы с сотрудниками Белого дома и своей женой Меланьей. В один из моментов серии он оказывается в одиночестве, и его окружают газеты с заголовками «Путин (Владимир, президент России) назначил себя секретарем безопасности США», «Кем Чен Ын (лидер КНДР) примет участие в новом эпизоде телешоу Ученик (телешоу Трампа, в котором две команды выполняют бизнес-задания — »Газета.Ru")", «Трамп твитнул настоящий факт по ошибке».
После этого Трамп подходит к зеркалу и говорит: «Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на сто процентов последователен». После этого он начинает раскаиваться в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах своей жене. В частности, он звонит Путину и говорит, что он «крошечный, лысый фашист».
Однако череда откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в твиттер и все, что ему приходит в голову: "Алек Болдуин (американский актер — «Газета.Ru») носит парик. Грустно! (Трампа неоднократно подозревали в том, что он носит парик, однако президент отрицал все догадки — «Газета.Ru»)".
Ранее сообщалось, что в «Симпсонах» сравнили советника Трампа с главным пропагандистом Гитлера.
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