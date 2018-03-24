NYT: власти США вновь захотели обязать производителей дать им доступ к смартфонам

Род Розенстайн. По сведениям источников издания, в прошлом месяце в Белом доме распространили докладную записку для ряда ведомств, в которой предлагались различные варианты решения данного вопроса. Одна из возможностей состоит в том, чтобы обратиться к Конгрессу США с просьбой принять соответствующие законы. В числе сторонников данной меры директор ФБР Кристофер Рей и первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США

В публикации отмечается, что сотрудники ФБР и минюста консультировались со специалистами относительно того, как на техническом уровне можно было бы обеспечить предоставление властями доступа к зашифрованной информации, хранящейся на смартфонах и других устройствах. Речь идет о данных, касающихся различных расследований. В минюсте США полагают, что указанная техника при этом не стала бы более уязвимой для хакеров. Ранее данный вопрос уже неоднократно поднимался, в том числе администрацией 44-го президента США Барака Обамы

Ряд американских технологических фирм придает большое значение шифрованию информации пользователей их устройств, что приводит к конфликтам с правоохранительными органами . К примеру, корпорация Apple в прошлом году оказалась в центре скандала, так как не стала выполнять некоторые требования федеральных властей в связи с расследованием теракта в Калифорнии. Суд обязал тогда Apple помочь ФБР во взломе смартфона iPhone, принадлежавшего одному из исполнителей насильственной акции, унесшей жизни 14 человек. Корпорация отказалась передавать сотрудникам бюро программное обеспечение, позволяющее обходить систему защиты информации, и ФБР пришлось прибегать к услугам хакера.

Рей в декабре этого года, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, признал, что бюро зачастую не может получить доступ к информации на принадлежащих террористам и преступникам мобильных устройствах, которые защищены средствами шифрования данных. Рей сообщил тогда, что в 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, сотрудники ФБР не смогли взломать примерно 7800 мобильных устройств, хотя и имели разрешение суда на это.