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Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии
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Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по позициям сирийских военных и их союзников в провинции Дейр-эз-Зор, сообщают в соцсетях.
Атаке подверглись позиции Сирийской арабской армии (САА) в деревне Мохассан, которая расположена на правом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Также в провинции Дейр-эз-Зор были замечены вертолеты UH-60 ВВС США, перевозящие личный состав для усиления американской группировки в районе.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что коалиция нанесла удары по сухопутным войскам Сирии и ее союзникам на западном берегу реки Евфрат.
Ранее коалиция США оправдалась за удары по сирийской армии.
Напомним, 8 февраля возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Такие действия были предприняты якобы «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб „Сил демократической Сирии“ (СДС), пользующихся поддержкой американцев.
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