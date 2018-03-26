Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии

Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по позициям сирийских военных и их союзников в провинции Дейр-эз-Зор , сообщают в соцсетях.

Атаке подверглись позиции Сирийской арабской армии (САА) в деревне Мохассан, которая расположена на правом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Также в провинции Дейр-эз-Зор были замечены вертолеты UH-60 ВВС США, перевозящие личный состав для усиления американской группировки в районе.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что коалиция нанесла удары по сухопутным войскам Сирии и ее союзникам на западном берегу реки Евфрат.

Ранее коалиция США оправдалась за удары по сирийской армии.

Напомним, 8 февраля возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Такие действия были предприняты якобы «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб „Сил демократической Сирии“ (СДС), пользующихся поддержкой американцев.