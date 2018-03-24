ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов

Выяснилось, что это возможно, причем смартфоны не станут более уязвимыми для хакеров. Теперь чиновники ждут одобрения Конгресса и ведут необходимые переговоры с другими ведомствами.