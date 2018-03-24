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ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов
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ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов 

Вести.Ru 1 час назад
ФБР и Минюст США консультируются со специалистами в сфере кибербезопасности, чтобы получить возможность добраться до зашифрованных данных с мобильников и других гаджетов. В частности, как уточняет РИА Новости со ссылкой на New York Times, они хотят добиться этого при помощи установки на устройства специального ПО.
Выяснилось, что это возможно, причем смартфоны не станут более уязвимыми для хакеров. Теперь чиновники ждут одобрения Конгресса и ведут необходимые переговоры с другими ведомствами.
В 2013-м, после заявлений бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в США разгорелся скандал: специалист раскрыл правительственную программу по слежке за всеми американцами. Борьба с зашифрованными данными была приоритетом уволенного с поста директора ФБР Джеймса Коми.
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