Сотни тысяч человек в США участвуют в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия

Сотни тысяч американцев в разных городах США , в частности в столице, принимают участие в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что протестующие решили принять участие в мероприятиях после призывов школьников, переживших трагедию в американском штате Флорида. По данным агентства, протесты проходят в Нью-Йорке , Хьюстоне, Паркленде, Миннеаполисе и других городах. 14 февраля в школе Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Впоследствии по стране прокатились массовые демонстрации за повышение безопасности учащихся.