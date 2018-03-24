Сотни тысяч человек в США участвуют в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия 

Сотни тысяч американцев в разных городах США, в частности в столице, принимают участие в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что протестующие решили принять участие в мероприятиях после призывов школьников, переживших трагедию в американском штате Флорида.
По данным агентства, протесты проходят в Нью-Йорке, Хьюстоне, Паркленде, Миннеаполисе и других городах.
14 февраля в школе Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
Впоследствии по стране прокатились массовые демонстрации за повышение безопасности учащихся.