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Сотни тысяч человек в США участвуют в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия
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Сотни тысяч человек в США участвуют в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия 

RT на русском 57 минут назад
Фото: RT на русском
Сотни тысяч американцев в разных городах США, в частности в столице, принимают участие в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что протестующие решили принять участие в мероприятиях после призывов школьников, переживших трагедию в американском штате Флорида.
По данным агентства, протесты проходят в Нью-Йорке, Хьюстоне, Паркленде, Миннеаполисе и других городах.
14 февраля в школе Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
Впоследствии по стране прокатились массовые демонстрации за повышение безопасности учащихся.
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