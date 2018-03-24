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Секретную подземную базу США, созданную на случай ядерной войны, впервые сняли изнутри
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Трамп готовится выслать российских дипломатов
Трамп готовится выслать российских дипломатов

Секретную подземную базу США, созданную на случай ядерной войны, впервые сняли изнутри 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее СМИ не пускали снимать данный объект, почему разрешение дали именно сейчас, не уточняется.
Телеканал CNN опубликовал сюжет, снятый внутри секретного подземного объекта на военной базе в центре США. Как говорится в описании ролика, именно тут будет находиться американский президент и отдавать приказы, если «случится невообразимое» и произойдет обмен ядерными ударами между США, Россией и Китаем.
Ранее СМИ не пускали снимать данный объект, почему разрешение дали именно сейчас, не уточняется.
«Наш стратегический ответ всегда наготове, и все должны это знать», — заявил в интервью каналу генерал ВВС США, командир Стратегического командования США STRATCOM Джо Хайтен.
Американский генерал добавил, что, если на США совершат нападение или президент США Дональд Трамп решит нанести упреждающий удар, приказ будет отдан именно с данной базы.
«Мы наготове — под землей, в море, в воздухе, мы готовы ответить. И враги, представляющие угрозу всему миру, включая Ким Чен Ына, должны знать это», — сказал он.
Джо Хайтен, в подчинении которого находятся в общей сложности 184 тысячи человек — как военного, так и и гражданского персонала. Их задача — находиться в полной боевой готовности на случай нападения на США при помощи баллистических ракет.
«У меня в офисе шесть мониторов, они дадут знать (что против США предпринята атака). Механизм боевой тревоги тоже работает, есть люди, которые проинформируют меня. Есть порядка десяти различных способов, с помощью которых командир может узнать, что настало время действовать», — признался он.
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