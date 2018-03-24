Новейшее оружие России нивелирует космические угрозы США

По его словам, на военно-научной конференции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ была дана жесткая оценка новой ядерной стратегии США и стремлению Соединенных Штатов использовать космос в военных целях. Также было вновь подчеркнуто, что наличие у России принципиально новых стратегических видов вооружений, превосходящих все существующие и перспективные системы ведущих стран НАТО , делают бесполезным создание Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны.

В конференции участвовали начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов и другие российские военачальники.

Озвученные на конференции сведения о новом российском оружии «позволяют со всем основанием сказать, что попытки США и их союзников доминировать над Россией в плане военной силы, обречены на провал», заявил Александр Каньшин.

"Это в полной мере относится и к «космическим угрозам» американского руководства", — добавил он.