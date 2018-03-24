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Новейшее оружие России нивелирует космические угрозы США
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Новейшее оружие России нивелирует космические угрозы США 

Вести.Ru 46 минут назад
Создаваемое в России новейшее оружие в значительной степени нивелирует потенциальные угрозы, способные возникнуть в случае реализации планов США по использованию космического пространства в военных целях. Об этом заявил "Интерфаксу" действительный член Академии военных наук РФ Александр Каньшин.
По его словам, на военно-научной конференции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ была дана жесткая оценка новой ядерной стратегии США и стремлению Соединенных Штатов использовать космос в военных целях. Также было вновь подчеркнуто, что наличие у России принципиально новых стратегических видов вооружений, превосходящих все существующие и перспективные системы ведущих стран НАТО, делают бесполезным создание Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны.
В конференции участвовали начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов и другие российские военачальники.
Озвученные на конференции сведения о новом российском оружии «позволяют со всем основанием сказать, что попытки США и их союзников доминировать над Россией в плане военной силы, обречены на провал», заявил Александр Каньшин.
"Это в полной мере относится и к «космическим угрозам» американского руководства", — добавил он.
На конференции обсуждались темы, затронутые президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 1 марта. Тогда глава государства среди прочего рассказал о новейших видах стратегического вооружения, которое разрабатывается или уже поступает в войска в России.
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