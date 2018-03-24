Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США С. Мнучином

Пекин, 24 марта / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР , глава канцелярии Центральной руководящей группы ЦК КПК по финансовым и экономическим делам, глава китайской стороны на всеобъемлющем экономическом диалоге между Китаем США Лю Хэ в субботу по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином

С. Мнучин проинформировал китайскую сторону об опубликованных недавно Вашингтоном итогах расследования, инициированного в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года.

Лю Хэ отметил, что публикация итогов расследования, инициированного в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года, идет вразрез с правилами международной торговли, а также наносит ущерб интересам Китая, США и мира в целом. По его словам, китайская сторона готова защищать государственные интересы и надеется, что две страны будут действовать рационально и приложат совместные усилия для сохранения стабильности торгово-экономических отношений между Китаем и США.

Собеседники согласились и далее поддерживать контакты по этому вопросу. —0—