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Болтон заказывал данные у Cambridge Analytica
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Новый советник Трампа заказывал данные у Cambridge Analytica, сообщили СМИ 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: AP Photo / Alonzo Adams
Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заказывал у оказавшейся в центре скандала фирмы Cambridge Analytica исследования, в которых использовались данные пользователей соцсети Facebook, пишет газета Chicago Tribune со ссылкой на бывших сотрудников компании и документы.
Первый заказ на исследования основанный Болтоном политический комитет John Bolton Super PAC сделал в августе 2014 года, когда компания еще собирала данные пользователей социальной сети.
В течение двух лет комитет потратил в общей сложности почти 1,2 миллиона долларов на исследования, которые представляли собой социологические опросы. Согласно заключенным контрактам, Cambridge Analytica оказывала услуги по выделению целевой аудитории на основе поведения людей при распространении информации на основе психографических данных.
"Данные и моделирование, которые были переданы Bolton Super PAC, были получены на основе данных Facebook. Мы точно сообщили им о том, как мы это делали", — заявил бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли.
Исследования в дальнейшем использовались для рекламных кампаний, в том числе в поддержку сенатора-республиканца Тома Тиллиса, баллотировавшегося в 2014 году от штата Северная Каролина.
В минувшую субботу СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. На фоне скандала деятельность Facebook также решили проверить регуляторы в Израиле, Канаде и комитет британского парламента.
В четверг Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica и признал, что "не должен был доверять" фирме. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.
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