США пытаются противостоять российским ракетам

США пытаются понять, как противостоять новым российским ракетам

Как отмечает The National Interest , распространение ракет, увеличение их поражающих факторов и возможностей преодолевать американскую систему ПРО, представляет вызов для США , которого не было со времен распада СССР. По мнению руководителя Стратегического командования США генерала Джона Хайтена, современные ракеты настолько опасны, что пытаться просто перехватить их уже недостаточно.

Он, в частности, призывает сконцентрироваться не только на развитии активных элементов ПРО, но и усилить другие возможности, в том числе поражение ракет противника до их запуска. При этом упоминаются некинетические, кибернетические, электромагнитные и кинетические способы воздействия. Также говорится о повышении эффективности при поиске вражеских ракет. Отдельно отмечается необходимость взаимодействия с союзниками США.

Однако неизвестно, принесет ли все это реальный результат. Как признает The National Interest, усилия Пентагона в сфере противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам хорошо рекламируются, но гораздо хуже достигают поставленных целей.