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США пытаются противостоять российским ракетам
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США пытаются понять, как противостоять новым российским ракетам 

Российская Газета 41 минуту назад
Как отмечает The National Interest, распространение ракет, увеличение их поражающих факторов и возможностей преодолевать американскую систему ПРО, представляет вызов для США, которого не было со времен распада СССР. По мнению руководителя Стратегического командования США генерала Джона Хайтена, современные ракеты настолько опасны, что пытаться просто перехватить их уже недостаточно.
Он, в частности, призывает сконцентрироваться не только на развитии активных элементов ПРО, но и усилить другие возможности, в том числе поражение ракет противника до их запуска. При этом упоминаются некинетические, кибернетические, электромагнитные и кинетические способы воздействия. Также говорится о повышении эффективности при поиске вражеских ракет. Отдельно отмечается необходимость взаимодействия с союзниками США.
Однако неизвестно, принесет ли все это реальный результат. Как признает The National Interest, усилия Пентагона в сфере противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам хорошо рекламируются, но гораздо хуже достигают поставленных целей.
Между тем глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон сообщил, что новые российские крылатые ракеты вполне способны долететь до американской территории.
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