«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ

«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

По словам источника телеканала в Госдепартаменте, ответ станет «очень серьёзным шагом», учитывая недавнее сокращение диппредставительств обеих стран.

Предполагается, что в случае, если Трамп последует рекомендации, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели.

«США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений», — цитирует Науэрт РИА Новости. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт не исключила возможные санкции в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.

«Мы официально запрашиваем заключение о том, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, а также отчёт конгрессу, содержащий анализ атаки», — заявили сенаторы. Новый советник Ранее американские сенаторы-демократы потребовали от Трампа предоставить отчёт по ситуации с отравлением Скрипаля. Чиновники призвали провести всесторонний анализ произошедшего и ввести санкции в отношении лиц и организаций, которые могут быть причастны к инциденту.

«Обычно, когда кто-то предъявляет обвинения, и это не срабатывает, прибегают к другой теории. Связи Трампа с Россией? Доказательств нет, давайте найдём что-то другое. Мы (США. — RT) всё ещё, до настоящего момента, пытаемся выяснить, как кто-то — Россия, или Путин, или кто-то ещё — повлиял на ход американских выборов, купив рекламу в Facebook. Для этого театра абсурда нет ничего абсурдного», — отметил эксперт. Политику нынешней администрации Белого дома в отношении России можно назвать «театром абсурда», заявил в беседе с RT медиакритик Лайонел.

Назначение бывшего представителя при ООН Джона Болтона на должность советника Трампа по национальной безопасности может привести к ужесточению антироссийской риторики Вашингтона. Ранее Болтон называл Россию противником США на Ближнем Востоке и обвинял Кремль во вмешательстве в российские выборы.

«НАТО должно дать решительный ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании. Уверен, что президент и администрация рассматривают этот вопрос», — написал он в своём Twitter. Цепная реакция Комментируя дело об отравлении Скрипаля, новый советник Трампа также призывал к решительным действиям.

По данным источника CNN, Вашингтон ещё не принял меры в отношении России по делу Скрипаля, так как ожидал реакции европейских союзников. 23 марта лидеры государств и правительств ЕС приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла Евросоюза Маркуса Эдерера . Причиной отзыва дипломата называлась ситуация с расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Некоторые страны Европейского Союза могут последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов, сообщил источник РИА Новости. По информации источника агентства ТАСС в Евросовете, «пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры». По некоторым данным, над таким развитием событий думают во Франции , в Польше , а также три Прибалтийские республики.

О планах выслать российских дипломатов уже заявили официальные лица в Латвии Эстонии . Ранее глава канцелярии правительства Польши отмечал, что Варшава может выслать российских дипломатов.

14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

«Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что, если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать», — отмечал президент. Россия неоднократно подчёркивала бездоказательность обвинений британской стороны по делу об отравлении в Солсбери. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова принять участие в расследовании дела Скрипаля.

«Мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — добавил глава государства.