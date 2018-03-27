Америка проиграла на Ближнем Востоке 

Генерал в отставке и глава Ассоциации отставных офицеров Турции Эрдоган Каракуш (Erdoğan Karakuş) отметил, что операция «Оливковая ветвь» стала вызовом всему миру, а далее должен последовать правильный политический процесс, сообщает «Ени Чаг».
По словам Каракуша, операция «Оливковая ветвь», как и проводившаяся до нее операция «Щит Евфрата» в Сирии, была шагом, нацеленным на защиту Турции от создания Великого Израиля в регионе. В результате все ожидания по поводу того, что операция в Африне провалиться, не оправдались.
В дальнейшем, если Турция будет сохранять хорошие отношения с Россией и Ираном, будет осторожно относиться к предложениям американцев, проблем не возникнет. «США пожелают разрушить это единство, — продолжил Каракуш. — И переизбрание Владимира Путина в России — на пользу Турции. Политика России в Сирии не изменится, и Россия продолжит поддерживать Асада. США же не прекращают демонстрировать максимальное сопротивление в вопросе Манбиджа. В США сменился госсекретарь. Иными словами, намечаются определенные изменения в политике. Стратегия США на Ближнем Востоке и прежде всего в Сирии провалилась. Некоторые группы настаивают на том, что США должны работать над китайским направлением и быть сильными в противостоянии Китаю. Сейчас в администрацию США пришли ястребы, но, на мой взгляд, их успех кажется маловероятным».