Ещё
Семья из США найдена мертвой в мексиканском Тулуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья из США найдена мертвой в мексиканском Тулуме 

Вести.Ru 32 минуты назад
В мексиканском курортном городе Тулум обнаружены мертвыми четыре гражданина США, бывшие членами одной семьи. Такие данные сообщили представители генеральной прокуратуры штата Кинтана-Роо.
В настоящее время власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел в туристическом комплексе в Тулуме. В процессе проверки ни на телах, ни в помещении не было обнаружено следов насилия.
По предварительным данным, американская семья приехала в Мексику 15 марта. Они должны были вернуться в США 21 марта, передает РИА Новости. Однако этого не произошло, и их друзья забеспокоились.
Среди американцев, умерших в Мексике, — двое детей, мальчик и девочка.
Вести.Ru: последние новости
Отказ США и Грузии закрыть секретные тюрьмы разочаровал Россию Американский десантный корабль Oak Hill вошел в порт Батуми Вмешательство России в выборы: состав преступления не найден
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов294
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам25
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось21
Собчак едет в Крым «без разрешения» Украины29
Антироссийские санкции «раздражают» немцев10
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение