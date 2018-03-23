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Россия не вмешивается во внутренние назначения в США, заявили в МИД
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Россия не вмешивается во внутренние назначения в США, заявили в МИД 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние назначения в США, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя перестановки в команде президента США Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение Тиллерсона — необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими «ястребиными» взглядами в отношении РФ, КНДР и Ирана.
"Мы не вмешиваемся во внутренние назначения других стран. Кого они назначили — это их дело, с тем и будем работать", — сказал Кожин в пятницу на брифинге.
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