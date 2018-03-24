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Посол России в США увидел интерес к российской культуре на фоне сложных отношений
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Посол России в США увидел интерес к российской культуре на фоне сложных отношений 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Анатолий Антонов, посол России в США, заявил, что американцы интересуются российской культурой, несмотря на сложности в отношениях между странами, сообщает РИА «Новости».
"Среди присутствующих — много американских студентов, деятелей культуры и образования, представителей бизнеса и госструктур. Для нас это очевидное свидетельство того, что, несмотря на непростую ситуацию в двусторонних отношениях, в американском обществе сохраняется высокий интерес к российской культуре", — сказал Антонов на открытии музыкального вечера в посольстве России.
Сообщается, что в мероприятии приняли участие молодые музыканты вашингтонской национальной оперы и Большого театра, которые сыграли Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Пуччини, Беллини, Гуно.
Ранее сообщалось, что в США могут ввести меры против России из-за отравления Скрипалей в Солсбери, в их числе называется высылка российских дипломатов.
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