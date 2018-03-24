Военные новости: маломощные ядерные заряды — идея-фикс Пентагона

Когда его спросили, не станет ли запуск ракеты с маломощным ядерным зарядом с американской подводной лодки поводом для начала большой ядерной войны, потому что вероятный противник не будет знать, заряд какой именно мощности несет эта ракета, Хайтен ответил, что если противник увидит запуск одной или двух ракет, то не станет рассматривать это как реально серьезную критическую угрозу для своей страны и не ответит на полную мощность, отдав приказ запустить весь свой арсенал по Штатам.

А после Хайтен добавил, что он бы рекомендовал себя вести сдержанно и самим американцам в такой ситуации.

То есть, если США засекает пуск пары ракет с подводных лодок России или Китая в сторону Америки, то не надо отвечать на всю катушку, начинать ядерную войну и уничтожать планету. Это небольшая ремарка генерала вызвала бурю возмущения американцев в сети.

Комментаторы были шокированы и писали, что если полетели первые ракеты, то нет никакой гарантии, что через минуты или секунды в сторону США не стартуют другие, и что ожидание развития событий в надежде, что удар по США ограничится парой ракет с маломощными зарядами, как минимум является проявлением странной для главы Стратегического командования вооруженных сил наивности.

Хайтен разъяснил свою точку зрения для Конгресса. По мнению генерала, создание маломощных зарядов — это инструмент сдерживания. Если враг, а генерал имел в виду именно Россию, запустит по США ракету с маломощным зарядом, то у США будет готов ответ такого же масштаба. Если враг увидит, что на его «скромную» ядерную атаку американцы отвечают на таком же уровне, то поймет, что не имеет преимущества и не начнет самоубийственную большую ядерную войну.

С одной стороны, логика главы Стратегического командования вооруженных сил США понятна, а с другой стороны — это прогулка по очень тонкому льду, потому что нет никаких гарантий, что обмен маломощными ударами будет ими же и ограничен, и что на первый же пуск противник не ответит по полной всем имеющимся арсеналом. Сама идея возможной ограниченной ядерной войны очень сомнительна.

У американских генералов нет единой позиции по данному вопросу. Генерал Нортон Шварц (Norton Schwartz), бывший глава штаба ВВС США, однажды заявил, что противник должен понимать, что у Америки есть высокоточное тактическое ядерное оружие с малым выбросом радиации и с минимально возможными «побочными потерями» для мирного населения. По мнению Шварца, наличие и готовность США применить такое оружие является важным фактором ядерного сдерживания в мире, а вот генерал Джеймс Кэтрайт (James Catwright), бывший глава Стратегического командования вооруженных сил США, наоборот считает, что надо откровенно признать, что наличие маломощного заряда с уменьшенным выбросом радиации повышает вероятность его использования.

Напомним, что весной прошлого года в США прошли испытания новейшей модификации ядерной бомбы В61-12. Испытания прошли без ядерной боевой части и для сброса этой бомбы был использован самолет F-16. В61-12 попадает в цель с точностью от 5 до 30 метров (при недоступности GPS-сигнала) и радиус воронки после ее попадания составляет тоже примерно 30 метров. Ядерный заряд по выбору может составлять от 0,3 и до более 300 килотонн. Испытания В61-12 идут уже два года, а в 2020 году должно начаться ее производство и последующее поступление в вооруженные силы, в том числе и в Европе. Осенью 2016 года, кстати, были также испытаны другие модернизированные управляемые атомные бомбы B61-7 и B61-11.

Генерал Хайтен особенно отметил, что США необходимо развивать средства доставки маломощных зарядов. На данный момент американцы могут сбросить на врага маломощную атомную бомбу с самолета, а Хайтен хотел бы видеть возможность доставки боеголовок с помощью крылатых ракет надводного (с кораблей) и подводного (с подводных лодок) базирования. По мнению генерала, у России скоро будет аж 11 платформ для доставки своих зарядов «в разных местах и в разное время», а у американцев есть пока лишь одна платформа — самолеты, которым будет не так легко приблизиться к цели и произвести эффективный запуск.

Хайтен, как и все другие зарубежные военачальники и политики, продолжает бесконечно ссылаться на выдержку из Военной доктрины России варианта еще 2000 года, согласно которой страна оставляет за собой право на применение ядерного оружия, в том числе и в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для национальной безопасности ситуациях. В обновленной доктрине 2014 года говорится уже не просто о критической ситуации, а об угрозе самого существования государства. Но, по мнению американцев, Владимир Путин готов пойти на «эскалацию ради деэскалации» и применить тактическое ядерное оружие первым.

В феврале этого года администрация Трампа опубликовала свою обновленную ядерную доктрину, в которой пишется: «Вера России в то, что ограниченное применение ядерного оружия первым, потенциально включающее оружие малой мощности, может обеспечить такое преимущество, отчасти основывается на представлении Москвы о том, что ее большее число и разнообразие нестратегических ядерных систем обеспечивают принудительное преимущество в кризисных ситуациях и на более низких стадиях конфликтов».

Также там отмечается, что России надо «понять, что применение ядерного оружия первым, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

В новой доктрине США рекомендуется обзавестись баллистическими и крылатыми ракетами, способными нести маломощные ядерные заряды, для запуска с подводных лодок. Предполагается, что Национальная администрация по ядерной безопасности США сможет поработать и «модернизировать» существующие боеголовки, которыми вооружают баллистические ракеты, и снизить их мощность.

По оценкам американских военных экспертов, Пентагону необходимо потрать на эту задачу до 50 миллионов долларов в течение пяти лет. И это лишь на то, чтобы подготовить для таких зарядов средства доставки. По данным Национальной администрации по ядерной безопасности США, которая должна собственно и разрабатывать боеголовки такого рода, бюджета на подобную работу на 2019 год она не запросила.

При этом речь пока не идет о создании множества таких боеголовок, скорее счет будет идти на единицы, а не на десятки. «Чтобы было» и «чтобы сдерживать русских». Что касается вооруженных маломощными ядерными зарядами крылатых ракет морского и подводного базирования, то по самым оптимистичным прогнозам, они не появятся на вооружении военно-морских сил в ближайшие десять лет.

В ходе дебатов о создании маломощных ядерных зарядов в США возник неожиданно и еще один вопрос. В атомных бомбах время от времени необходимо менять плутониевое ядро. Как сообщает сам Пентагон, Национальная администрация по ядерной безопасности США должна до 2030 года ежегодно производить 80 новых ядер, чтобы просто поддерживать ядерный арсенал страны в боеготовом состоянии. Существующие плутониевые ядра были произведены в 1978-1989 годах и Пентагон не сообщает, в каком они сейчас состоянии, но генерал Хайтен сказал, что очень нервничает по этому вопросу. Проблема в том, что только лаборатория в Лос-Аламосе может делать такую работу, но там банально не хватает специалистов для задачи подобного рода. Так что создание маломощных зарядов может быть задержано еще и по этой причине.

И, наконец, если генерал Хайтен активно ратовал за развитие маломощных боеголовок, то американские сенаторы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам не были единодушны в поддержке такого начинания. По мнению некоторых сенаторов, обмен тактическими ядерными ударами может выйти из-под контроля и привести к полномасштабной ядерной войне между США и Россией. В 2001 году, кстати, администрация Буша уже предлагала разработать маломощные заряды, но это предложение не получило одобрения в Конгрессе США. Спустя 17 лет, несмотря на обострение отношений между двумя странами, пока нет ясности, пойдет ли Конгресс и Министерство энергетики США на поводу у Пентагона.