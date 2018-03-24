Cтиглиц: Китай не может позволить себе слабость 

Фото: How Hwee Young/EPA-EFE Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Обмен торговыми ограничениями между США и Китаем не ограничится уже озвученными мерами, при этом Пекин начнет ужесточать ответные меры. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц. По мнению Нобелевского лауреата по экономике 2001 г. (за анализ рынков с несимметричной информацией), помешать обострению торговой войны могут сами американские суды, если заблокируют решения Трампа, как это уже происходило с рядом его предыдущих указов. Он отметил, что при эскалации торговой войны Китай будет вынужден более жестко отреагировать на действия США — по его словам, «особенно перед таким задирой (bully), как Трамп». — Насколько опасна текущая ситуация? Можно ли сказать, что мы уже прошли точку невозврата в этом торговом споре?— Я думаю, многое будет зависеть от президента Трампа, а также от американских судов. На моей памяти данное применение тарифов и ограничений со стороны его администрации является самым крупным случаем в истории ВТО, когда США просто в одностороннем порядке объявили об их введении. На мой взгляд, здесь есть два основных аспекта. Первое — это вопрос по поводу того, как его действия будут трактовать суды — превысил ли он те полномочия, которые ему делегированы от Конгресса США или нет. Можно утверждать, что Трамп ведет себя довольно иррационально и непредсказуемо. Например: в случае с тарифами на сталь и алюминий он говорит о том, что это — вопрос национальной безопасности США. Но затем он делает исключение для Канады и Мексики и говорит — применение тарифов будет зависеть от того, как вы поведете себя в переговорах по Североатлантическому торговому соглашению. Означает ли это, что он готов пожертвовать национальной безопасностью ради торговой сделки? Это выглядит довольно странно. Он использует свои полномочия довольно произвольным образом в других целях. Суды могут стать на пути Трампа — так же, как это было и с другими его инициативами. Второй момент заключается в ответной реакции Китая. Пока что Китай реагирует очень сдержанным образом. Вопрос заключается в том, как отреагирует Трамп на эти действия, последует ли дальнейшие ограничения и пошлины. — Может ли Китай в определенный момент в дальнейшем принять более жесткие ответные меры?— Скорее всего, так и произойдет. Китай не может позволить себе выглядеть слабым, особенно перед таким задирой как Трамп. Мы знаем о том, к чему ведет политика умиротворения — из опыта Мюнхенского соглашения. Это другая война, но в торговой войне политика задабривания также может привести к новым требованиям. Трамп открытым текстом говорил о том, что хочет торговой войны и что последуют новые действия.