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В Вашингтоне проходит акция протеста против оружия
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В Вашингтоне проходит акция протеста против оружия 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Многотысячная акция «Марш за наши жизни» (March for our lives) началась в субботу в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки тысяч людей заполнили Пенсильвания-авеню, по которой они пройдут в сторону здания Конгресса на Капитолийском холме. Школьники всех возрастов, их родители и просто неравнодушные американцы вышли на улицы столицы США, чтобы потребовать от властей страны ужесточения контроля над огнестрельным оружием.
People are taking to the streets of Washington, District of Columbia​, and around the country today, to demand an end to gun violence at schools. https://t.co/QGTgFi69ls #MarchForOurLives #GunReform pic.twitter.com/a2zT2FPceL
— FOX 7 Austin (@fox7austin) 24 марта 2018 г.
Поводом стал крупный инцидент в середине февраля во Флориде, где бывший ученик одной из школ пришел туда с полуавтоматической винтовкой и расстреляли учеников и преподавателей. Погибли 17 человек, еще столько же были ранены.
Многие одеты в красные футболки с названием марша. В руках люди держат плакаты «Я не хочу оружие. Я хочу контроль над оружием», «Реформу в сфере контроля над оружием — сейчас», «Один ребенок ценнее всего оружия» и многие.
У выхода из метро множество прикладных столиков, где продают майки и значки с символикой акции. У метро майка стоит 20 долларов, чуть дальше — уже десять, еще дальше — пять.
Пришедшие говорят о своих ожиданиях по-разному.
"Я думаю, они должны заметить такую большую толпу. Они обычно замечают. К тому же скоро промежуточные выборы", — сказал РИА Новости один из участников акции Ларри, добавляя, что власти что-то обязательно сделают.
"Я не настолько наивна, но я все же надеюсь. Надеюсь, что они поднимут возраст, в котором можно покупать автоматическое оружие, до 21 года и запретят продажи всего армейского оружия ", — говорит Филиппа Мур, которая пришла на акцию со своей семилетней дочерью.
В конце маршрута установлена сцена, с которой звучат песни.
Сегодня перед собравшимися должны выступить Майли Сайрус, Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере смертник убил взрывом 22 человека, и другие.
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