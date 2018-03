В Вашингтоне проходит акция протеста против оружия

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости . Многотысячная акция «Марш за наши жизни» (March for our lives) началась в субботу в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки тысяч людей заполнили Пенсильвания-авеню, по которой они пройдут в сторону здания Конгресса на Капитолийском холме. Школьники всех возрастов, их родители и просто неравнодушные американцы вышли на улицы столицы США , чтобы потребовать от властей страны ужесточения контроля над огнестрельным оружием.

People are taking to the streets of Washington, District of Columbia​, and around the country today, to demand an end to gun violence at schools. https://t.co/QGTgFi69ls #MarchForOurLives #GunReform pic.twitter.com/a2zT2FPceL

— FOX 7 Austin (@fox7austin) 24 марта 2018 г.

Поводом стал крупный инцидент в середине февраля во Флориде, где бывший ученик одной из школ пришел туда с полуавтоматической винтовкой и расстреляли учеников и преподавателей. Погибли 17 человек, еще столько же были ранены.

Многие одеты в красные футболки с названием марша. В руках люди держат плакаты «Я не хочу оружие. Я хочу контроль над оружием», «Реформу в сфере контроля над оружием — сейчас», «Один ребенок ценнее всего оружия» и многие.

У выхода из метро множество прикладных столиков, где продают майки и значки с символикой акции. У метро майка стоит 20 долларов, чуть дальше — уже десять, еще дальше — пять.

Пришедшие говорят о своих ожиданиях по-разному.

"Я думаю, они должны заметить такую большую толпу. Они обычно замечают. К тому же скоро промежуточные выборы", — сказал РИА Новости один из участников акции Ларри, добавляя, что власти что-то обязательно сделают.

"Я не настолько наивна, но я все же надеюсь. Надеюсь, что они поднимут возраст, в котором можно покупать автоматическое оружие, до 21 года и запретят продажи всего армейского оружия ", — говорит Филиппа Мур, которая пришла на акцию со своей семилетней дочерью.

В конце маршрута установлена сцена, с которой звучат песни.