В Вашингтоне проходит акция протеста против оружия 

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Многотысячная акция «Марш за наши жизни» (March for our lives) началась в субботу в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки тысяч людей заполнили Пенсильвания-авеню, по которой они пройдут в сторону здания Конгресса на Капитолийском холме. Школьники всех возрастов, их родители и просто неравнодушные американцы вышли на улицы столицы США, чтобы потребовать от властей страны ужесточения контроля над огнестрельным оружием.
People are taking to the streets of Washington, District of Columbia, and around the country today, to demand an end to gun violence at schools. https://t.co/QGTgFi69ls #MarchForOurLives #GunReform pic.twitter.com/a2zT2FPceL
— FOX 7 Austin (@fox7austin) 24 марта 2018 г.
Поводом стал крупный инцидент в середине февраля во Флориде, где бывший ученик одной из школ пришел туда с полуавтоматической винтовкой и расстреляли учеников и преподавателей. Погибли 17 человек, еще столько же были ранены.
Многие одеты в красные футболки с названием марша. В руках люди держат плакаты «Я не хочу оружие. Я хочу контроль над оружием», «Реформу в сфере контроля над оружием — сейчас», «Один ребенок ценнее всего оружия» и многие.
У выхода из метро множество прикладных столиков, где продают майки и значки с символикой акции. У метро майка стоит 20 долларов, чуть дальше — уже десять, еще дальше — пять.
Пришедшие говорят о своих ожиданиях по-разному.
"Я думаю, они должны заметить такую большую толпу. Они обычно замечают. К тому же скоро промежуточные выборы", — сказал РИА Новости один из участников акции Ларри, добавляя, что власти что-то обязательно сделают.
"Я не настолько наивна, но я все же надеюсь. Надеюсь, что они поднимут возраст, в котором можно покупать автоматическое оружие, до 21 года и запретят продажи всего армейского оружия ", — говорит Филиппа Мур, которая пришла на акцию со своей семилетней дочерью.
В конце маршрута установлена сцена, с которой звучат песни.
Сегодня перед собравшимися должны выступить Майли Сайрус, Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере смертник убил взрывом 22 человека, и другие.