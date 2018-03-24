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«Марш за нашу жизнь» собрал сотни тысяч американцев
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Трамп готовится выслать российских дипломатов

«Марш за нашу жизнь» собрал сотни тысяч американцев 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Сотни тысяч жителей США прибыли в Вашингтон для участия в масштабной акции «Марш за нашу жизнь». Школьники, их родители, учителя, активисты общественных организаций и обычные американцы потребуют от Конгресса США скорейшего принятия законов, ужесточающих контроль оборота огнестрельного оружия в стране, а в идеале и вовсе запрещающих его продажу.
Власти Вашингтона ожидают, что акция соберет примерно 500 тысяч человек, сообщила мэр города Мюриэл Боузер. Соберутся они на Пенсильвания-авеню, протянувшейся от здания Конгресса США до резиденции президента, а главная трибуна находится буквально в нескольких десятках метров от Конгресса.
Основные мероприятия пройдут с полудня до 15:00 по местному времени (с 19:00 до 22:00 по Москве), передает ТАСС. Поведут марш старшеклассники из школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде (штат Флорида), один из бывших учащихся которой 14 февраля устроил в учебном заведении кровавую бойню, убив 17 человек.
Школьники из Паркленда — инициаторы проведения «Марша за наши жизни» в столице США. Аналогичные акции протеста пройдут 24 марта и в 650 других городах во всех 50 штатах страны. Школьники считают, что стали жертвами бездействия своего правительства, и что они «гибнут, пока взрослые дяди валяют дурака».
"Мы приехали в Вашингтон, чтобы напомнить политикам, что речь идет о наших жизнях, — заявил телекомпании CNN переживший бойню в «Марджори Стоунмэн Дуглас» ученик Димитри Хот. — Мы не будем больше молчать. Им придется с нами считаться".
После трагедии в Паркленде президент США Дональд Трамп, отстававший в ходе избирательной кампании право американцев на хранение огнестрельного оружия, после резкой критики провел серию встреч с учениками, преподавателями, представителями правоохранительных органов и губернаторами штатов. Целью встреч была демонстрация стремления президента остановить вооруженное насилие в школах. Однако дальше слов дело пока так и не пошло.
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