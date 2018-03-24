Трамп напомнил о планах «возродить американскую военную мощь»

Президент США Дональд Трамп отметил, что подписанный им проект бюджета на 2018 год позволит его стране создать самую сильную в истории страны армию. Подробности выступления главы американского Белого дома сообщаются на сайте Пентагона

Президент озвучил несколько пунктов подписанного документа, которые предусматривают значительное финансирование военного потенциала США. Около 3,8 миллиарда долларов будет направлено на укрепление

военно-морского

флота. Выделенные средства позволят ВМС США закупить 34 современных корабля.

Чуть более 10 миллиардов потратят на 90 истребителей-бомбардировщиков. По мнению президента, сегодня они являются самыми технологически оснащенными во всем мире. 2,9 миллиарда направят на покупку

самолетов-заправщиков

KC-46 Более трех миллиардов выделят на расширение парка техники противолодочными

и палубными

истребителями-бомбардировщиками

A-28E /F «Super Hornet». Сухопутные силы получат свыше миллиарда на модернизацию танков M1 Abrams.

На разработку систем противоракетной обороны уйдет порядка 705 миллионов. Особым пунктом Трамп выделил траты на расширение ядерного запаса, добавив: «Наш ядерный арсенал будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю».

Подписывая бюджет на 2018 год, Дональд Трамп высказал недовольство отдельными его пунктами. Он заявил, что в дальнейшем откажется от практики подписания бюджета, который считает нецелесообразным.