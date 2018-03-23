Трампа заподозрили в барбафобии

Джон Болтон сбривать усы, несмотря на барбафобию Трама — так называется боязнь растительности на лице, не намерен.

The Washington Post писала в 2016 году, что Трамп отказался назначить Болтона госсекретарем США из-за его усов. В ответ Болтон отметил, что благодарен за совет побриться, но расставаться с усами ради карьеры не согласен.

Впрочем, близкие к Трампу люди барбафобию президента США категорически отрицают. Они настаивают на том, что Дональд Трамп просто обладает хорошо развитым эстетическим вкусом и не имеет близких друзей с растительностью на лице.