Глава Пентагона заявил, что его ведомство получило самый большой бюджет в истории США

"Как подчеркнул президент, сегодня мы получили самый большой оборонный бюджет в истории. Мы развернемся после долгих лет сокращения [военного бюджета] и его непредсказуемости, и вместе мы сделаем наши вооруженные силы сильнее, чем когда-либо", — сказал министр.

Сенат США завершил работу над проектом бюджета на общую сумму в $1,3 трлн в ночь на пятницу, за его принятие проголосовали 65 сенаторов, 32 выступили против. Документ удалось согласовать после продолжительных дебатов между республиканцами и демократами, причем обеим сторонам пришлось пойти на уступки. Так, демократы согласились на крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов — до $700 млрд