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Трамп отреагировал на отказ демократов от компромисса по DACA
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Трамп отреагировал на отказ демократов от компромисса по DACA 

Газета.Ru 22 марта 2018
Фото: Carolyn Kaster/AP
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал отказ представителей Демократической партии пойти на компромисс по поводу программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA).
"Демократы отказались позаботиться о DACA. Это могло быть так просто, но им все равно. А я вынужден бороться за вооруженные силы и возведение стены (с Мексикой)", — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы в конгрессе США достигли компромисса по бюджету страны на 2018 год.
Программа DACA запрещает депортацию тысяч нелегальных мигрантов, приехавших в США еще детьми.
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