Никки Хейли вновь пригрозила выходом США из Совета по правам человека ООН

"Соединенные Штаты продолжают оценивать свое членство в Совете по правам человека. Наше терпение не бесконечно. Сегодняшние действия ясно демонстрируют, что эта организация лишена авторитета, который необходим для того, чтобы быть настоящим поборником прав человека", — говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США при ООН.

Иране и Сирии. По информации дипмиссии Соединенных Штатов, СПЧ, расположенный в Женеве, принял в пятницу пять резолюций, осуждающих Израиль за оккупацию палестинских земель и другие противоправные действия. В то же время, отмечает американская сторона, Совет принял «только по одной резолюции» по ситуации в КНДР

"Когда Совет по правам человека относится к Израилю хуже, чем к Северной Корее, Ирану и Сирии, он демонстрирует, насколько он неразумен и недостоин своего названия. Настало время более благоразумным странам потребовать изменений. Многие страны соглашаются с тем, что повестка дня Совета полна предвзятости в отношении Израиля, но немногие готовы бороться с этим", — отметила Никки Хейли.