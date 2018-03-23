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Хейли вновь раскритиковала СПЧ ООН из-за сессии по Израилю
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Хейли вновь раскритиковала СПЧ ООН из-за сессии по Израилю 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 23 мар — РИА Новости. США продолжают рассматривать целесообразность своего членства в Совете ООН по правам человека, и последние решения СПЧ не добавляют организации очков в глазах страны, заявила постпред при ООН Никки Хейли.
В ходе 29-й сессии Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН накануне постоянный представитель Израиля в ООН Авива Раз-Шехтер обвинила СПЧ в предвзятости в отношении ситуации с Палестиной.
Постпредство США при ООН выступило с заявлением в пятницу после принятия СПЧ ООН пяти резолюций с осуждением Израиля. В миссии отметили, что каждый год в марте СПЧ проводит две сессии для обсуждения положения в области прав человека во всех странах, и еще одну отдельно — только по Израилю. «Когда СПЧ относится к Израилю хуже, чем к Северной Корее, Ирану и Сирии, Совет выставляет себя нелепым и не заслуживающим своего имени», — говорится в заявлении Хейли.
"США продолжают оценивать наше членство в СПЧ. Наше терпение не безгранично. Сегодняшние действия ясно свидетельствуют, что к организации нет доверия, необходимого для истинного борца за права человека", — подчеркнула постпред США.
УПО представляет собой механизм обзора информации по правам человека во всех государствах-членах ООН. США на протяжении долгого времени критикуют деятельность СПЧ.
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