F-35 впервые совершил вертикальный взлет с десантного корабля

Американские военные начали тренировки по вертикальному взлету и посадке истребителей F-35B с десантного корабля «Уосп» в Японском море недалеко от Окинавы; это первая демонстрация возможностей этого истребителя в море, сообщают СМИ.

Командующий экспедиционной группой Strike Group 7 ВМС США контр-адмирал Бред Купер заявил, что это исторический момент, так как истребитель F-35B впервые действует с десантного корабля. По его словам, это дает США возможность добиться «мира, безопасности и стабильности» в этом регионе, сообщает Reuters

В ходе тренировки F-35B взлетел, проехав по палубе всего лишь 100 метров. Вернулся на палубу истребитель с помощью вертикального приземления.

На базе морской пехоты в Японии США развернули 16 F-35B.

Американский истребитель пятого поколения F-35 впервые приземлился на борту десантного корабля ВМС США в Тихом океане в начале марта.