Житель США признался в нелегальном вывозе товаров двойного назначения в РФ

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости . Выходец с Украины , гражданин США Владимир Невидомый признал себя виновным в суде США в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию , сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

Согласно документам суда, в 2013 году клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США образцы приборов ночного видения, в том числе для винтовок, и детали боеприпасов. Невидомый купил некоторые образцы, получая на это деньги через китайский и латвийский банк. После этого он отправил товары в Россию, не указав их настоящую принадлежность. Одна из посылок была задержана на таможне США, после чего Невидомый был задержан.

Упомянутые товары подлежат обязательному лицензированию госдепартамента при экспорте, напоминает министерство юстиции . Приговор Невидомому будет вынесен во Флориде 25 мая, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подсудимый также признал себя виновным по несвязанному делу о подделке документов.