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Житель США признался в нелегальном вывозе товаров двойного назначения в РФ
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Житель США признался в нелегальном вывозе товаров двойного назначения в РФ 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Выходец с Украины, гражданин США Владимир Невидомый признал себя виновным в суде США в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
Согласно документам суда, в 2013 году клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США образцы приборов ночного видения, в том числе для винтовок, и детали боеприпасов. Невидомый купил некоторые образцы, получая на это деньги через китайский и латвийский банк. После этого он отправил товары в Россию, не указав их настоящую принадлежность. Одна из посылок была задержана на таможне США, после чего Невидомый был задержан.
Упомянутые товары подлежат обязательному лицензированию госдепартамента при экспорте, напоминает министерство юстиции. Приговор Невидомому будет вынесен во Флориде 25 мая, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Подсудимый также признал себя виновным по несвязанному делу о подделке документов.
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