Кража государственных секретов: США обвинили иранских хакеров во взломе

Алексей Богдановский. ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости США обвинили в пятницу 10 граждан Ирана и одну организацию в масштабной краже интеллектуальной собственности и государственных секретов. При этом американские власти утверждают, что хакеры действовали от имени правительственной военизированной организации Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Минфин США внес в список санкций девять иранцев и организацию «Институт Мабна», а также еще одного гражданина Ирана, который был обвинен в 2017 году во взломе серверов телеканала HBO.

"Поддерживаемые правительством (Ирана) хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах", — заявил на пресс-конференции замдиректора ФБР Дэвид Боутич.

Первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что та же группа взломала 320 университетов в 22 странах, в том числе 144 американских университета, похитив информацию на 3,4 миллиарда долларов. России в списке пострадавших стран нет.

Также были взломаны, по данным властей США, 36 крупных компаний во всевозможных отраслях экономики — юриспруденции, медицине, здравоохранении, биотехнологиях и так далее.

Для прикрытия, по данным властей США, использовался институт в Иране, чья официальная деятельность связана с научным обменом. Хакеры продавали данную информацию на территории Ирана, говорится в обвинительном заключении.

Общий объем похищенной информации достигал 31,5 терабайта, или более 15 миллиардов страниц, уточнили власти США. При этом речь идет не просто о «сырой» информации, а о государственных и коммерческих секретах, которые стали результатом многолетней работы, уточнили представители ФБР.

Санкции внесены в связи с исполнительным указом, который позволяет подобные меры в ответ на «значительные злонамеренные действия» в киберсфере и направлен в основном на хакеров и на государственные структуры, которые, по мнению США, пытаются красть с помощью интернета правительственные и коммерческие секреты в Америке. Санкции означают блокирование всех активов, принадлежащих фигурантам списка, на территории США. Также американским гражданам и компаниям будет запрещено иметь с ними дело.

Один из хакеров, оказавшихся в списке санкций в пятницу, — Бехзад Месри, который обвинялся в США в 2017 году во взломе кабельного канала HBO. Обвинения против него предъявлены в штате Нью-Йорк. В обвинительном заключении говорится, что Месри угрожал дистанционно удалить данные с серверов канала, если ему не выплатят 6 миллионов долларов в биткойнах. В июне 2017 года хакеры похитили ценную информацию с серверов HBO, включая эпизоды популярного сериала «Игра престолов» и сценарии к будущим сериям.