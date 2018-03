Минфин США расширил санкции в отношении граждан Ирана за кибератаки 

Санкции, в частности, теперь действуют в отношении Бехзада Месри. В ноябре 2017 года прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила ему обвинения во взломе серверов американской кабельной телесети HBO. Власти утверждают, что он проник в ее компьютерные системы, похитив электронные файлы, содержавшие не вышедшие на тот момент в эфир эпизоды таких сериалов, как «Двойка» (The Deuce, 2017 год) и «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm, с 2000 года по настоящее время), а также информацию о сюжетах нескольких серий «Игры престолов» (Game of Thrones, с 2011 года по настоящее время).