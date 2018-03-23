В Эстонии предложили запретить въезд в страну лицам из «списка Магнитского»

"Я решил предложить правительству ввести санкции за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на все учащающиеся случаи нарушения международного права. Нужно использовать все возможности, предусмотренные для этого как внутригосударственным, так и международным правом", — цитирует министра пресс-служба.