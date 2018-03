Трамп сообщил об итогах расследования по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги расследования о «вмешательстве России » в выборы. Об этом он написал в своем Twitter.

House Intelligence Committee votes to release final report. FINDINGS: (1) No evidence provided of Collusion between Trump Campaign & Russia. (2) The Obama Administrations Post election response was insufficient. (3) Clapper provided inconsistent testimony on media contacts.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2018 г.

«Комитет по разведке палаты представителей США занимался выяснением всех обстоятельств. Результаты: 1) Никаких доказательств о сговоре между кампанией Трампа и Россией нет. 2) Реакция администрации Обамы после выборов была недостаточной».

Глава государства добавил, что бывший руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер предоставил комитету противоречивые показания относительно контактов с журналистами.

Днем ранее комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за завершение и публикацию доклада по итогам расследования о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Конгрессмен Майк Конуэй заявил, что публикуемые данные «демонстрируют характер русской активности» в хакерских атаках и в использовании соцсетей для «разжигания раздора».