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Трамп сообщил об итогах расследования по «российскому делу»
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Трамп сообщил об итогах расследования по «российскому делу» 

360tv.ru 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги расследования о «вмешательстве России» в выборы. Об этом он написал в своем Twitter.
House Intelligence Committee votes to release final report. FINDINGS: (1) No evidence provided of Collusion between Trump Campaign & Russia. (2) The Obama Administrations Post election response was insufficient. (3) Clapper provided inconsistent testimony on media contacts.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2018 г.
«Комитет по разведке палаты представителей США занимался выяснением всех обстоятельств. Результаты: 1) Никаких доказательств о сговоре между кампанией Трампа и Россией нет. 2) Реакция администрации Обамы после выборов была недостаточной».
Глава государства добавил, что бывший руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер предоставил комитету противоречивые показания относительно контактов с журналистами.
Днем ранее комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за завершение и публикацию доклада по итогам расследования о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Конгрессмен Майк Конуэй заявил, что публикуемые данные «демонстрируют характер русской активности» в хакерских атаках и в использовании соцсетей для «разжигания раздора».
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