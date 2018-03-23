Самая ястребиная администрация: США идут на торгово-дипломатическую войну

Холодная война диктует свои законы

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену во внешнеполитической команде. Экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Предыдущей рокировкой была замена госсекретаря Рекса Тиллерсона , кстати, кавалера российского ордена Дружбы, на директора ЦРУ Майка Помпео. Самого Помпео, в свою очередь, должна сменить Джина Хаспел. И хотя Хаспел в случае утверждения конгрессом станет первой женщиной во главе ЦРУ, многие комментаторы вместо радости за победу американского феминизма обратили внимание на другой факт — Хаспел имеет репутацию сторонницы применения пыток к особо опасным и интересным ЦРУ заключенным.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) даже попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды , которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде , работу которой курировала Хаспел.

"С назначением Помпео дружный коллектив отставных генералов (министра обороны США Джеймса) Мэттиса… и (главы аппарата президента Джона) Келли ждет прекрасное пополнение. Все выглядит целостно и органично. Невероятно военизированная администрация, что и нужно для холодной войны", — отметил главред журнала " Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

"У нас холодная война. Она диктует свои законы. Противостояние (США с РФ) носит уже вполне системный характер", — считает он.

Не перечить Трампу, ругать весь мир Не успели эксперты и американский истеблишмент «переварить» замену Тиллерсона на Помпео, как новая замена — Макмастера на Болтона.

Джон Болтон считается единомышленником Трампа, который постарается ему не перечить, как и Помпео на посту госсекретаря. Таким образом, Трамп все увереннее проводит свою линию, избавляясь от тех, кто хотел его контролировать, перечил ему или даже просто производил подобное впечатление.

При этом предшественник Болтона, Макмастер, обладал репутацией куда более осторожного советника. Судя по всему, именно Макмастер отговаривал Трампа от наиболее резких шагов по Ирану КНДР , тогда как послужной список Болтона никак не позволяет обвинить его в сдержанности — ни в советах, ни в высказываниях.

Американский политик Джон Болтон

Болтон сделал карьеру в госдепе минюсте при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем . Он был одним из основных апологетов вторжения США в Ирак в 2003 году на основании разведданных о наличии у Багдада оружия массового уничтожения. Разведданные оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор, и США не могут полностью вывести оттуда свои войска и избавиться от обременительной поддержки слабого иракского правительства. Болтон не считает, что ошибался в необходимости вторжения в Ирак.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН — организации, к которой он в целом относился резко отрицательно. По его словам, «нет никакого ООН», а все страны должны идти за «настоящим лидером» в лице США.

Сейчас реакция в американском истеблишменте у всех взбудораженная. Известный комментатор Фред Каплан назвал свою статью в издании Slate «Время впадать в панику»: «Назначение Джона Болтона направляет нас на тропу войны».

Политолог Лукьянов назвал Болтона личностью «очень маркированной». «Известен как несгибаемый националист и видный член команды неоконсерваторов. Терпеть не может ООН, его назначение послом туда было своеобразным троллингом со стороны Буша. Любитель менять режимы (в Ираке в частности), убежденный противник иранской ядерной сделки, зато сторонник ударов по Ирану и Северной Корее для смены там режимов… Сторонник силовой политики — в отношении Китая и России», — охарактеризовал он нового назначенца.

"США двигаются в очень определенном направлении. Слово «война» — если не вооруженная, то хотя бы торговая — употребляется все чаще. И кадры как на подбор", — отметил Лукьянов.

Эксперт напомнил также, что в свою бытность замгоссекретаря Болтон пытался развалить Организацию по запрету химического оружия ( ОЗХО ) за позицию, не соответствующую интересам США.

Европа — союзник, главный удар — по Китаю и Ирану

Лукьянов также обратил внимание, что буквально накануне Трамп внял мольбам сторонников трансатлантического союза и решил не вводить повышенные пошлины на сталь и алюминий в отношении Европейского союза

"В Брюсселе и Берлине вздох облегчения, торговой войны не будет. Это означает, что, во-первых, администрация США сосредоточится на Китае — это направление главного удара. Во-вторых, от Европы теперь потребуют гораздо более высокой степени дисциплины. Мы пошли вам навстречу, будьте любезны ценить", — прогнозирует Лукьянов.

По его прогнозу, наиболее вероятная жертва нового назначения — договоренности с Ираном. «Трамп их подвесил, и если теперь совет помощника что-то будет значить, жить им осталось недолго», — прогнозирует эксперт.

С ним согласен главный редактор сайта «Политаналитика» Борис Межуев : «Весь потенциал ненависти выльется на Иран».

"Вопрос об иранской сделке будет решен очень быстро. Начнется давление на участников иранской сделки с целью ее пересмотра, да собственно, оно уже началось. Главное требование — сделать эту сделку постоянной. Второе требование США — чтобы Иран прекратил внешнеполитическую активность в регионе, в Сирии , в частности. Главное, что будет происходить — усиление давления на другие страны. В итоге, я думаю, все это сорвется так или иначе и военное решение этой проблемы будет очень возможно", заключил Межуев.

"Самая ястребиная администрация за последние 50 лет"

По оценке Межуева, «назначение Болтона — это абсолютное движение Соединенных Штатов и республиканской партии в сторону принятия неоконсервативной идеологии».

"Это самая «ястребиная» администрация за последние 50 лет, намного более «ястребиная», чем предыдущие. Даже администрация Буша-младшего была менее «ястребиная», — считает он.

По его оценке, Трамп явно не любит людей, заслуживших признание либерального истеблишмента, и поэтому он выбирает в свою команду, «грубо говоря, отморозков», отметил Межуев. Болтона не любили ни демократы, ни республиканцы, напоминает эксперт, он не пользовался популярностью и у медиа.

"У Трампа есть обида на истеблишмент. Он выбирает фигуры немножко похожие на самого себя, немножко maverick", — заявил Межуев РИА Новости.

Человеку такого толка, как Трамп, легче продвигать более «ястребиную» политику, и это было давно понятно, говорит аналитик. Президент видит, что миролюбивые шаги не пользуются популярностью в его партии, отмечает эксперт.