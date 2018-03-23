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Пять боевиков «Аль-Каиды» убиты в Йемене
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Пять боевиков «Аль-Каиды» убиты в Йемене 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сана, 23 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере пять предполагаемых боевиков группировки «Аль-Каида» были убиты в результате удара беспилотника США по дому в провинции Мариб в центральной части Йемена. Об этом сообщил корр. Синьхуа в пятницу представитель органов безопасности провинции, пожелавший остаться неизвестным.
По его словам, авиаудар был нанесен по дому на ферме в долине Вади-Абида, в результате были убиты пять предполагаемых боевиков.
Большая часть территории Мариба находится под контролем йеменского правительства, поддерживаемого коалиционными силами во главе с Саудовской Аравией.
Это последний на данный момент удар американских беспилотников по боевикам «Аль-Каиды» в Йемене. Во вторник в результате удара американского БПЛА в провинции Хадрамаут погибли четыре члена местного филиала группировки. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил расширение военных операций против нее.
"Аль-Каида" в Йемене действует главным образом в восточных и южных провинциях. Группировка несет ответственность за многочисленные нападения на силы безопасности в стране. —0—
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