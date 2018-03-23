Пять боевиков «Аль-Каиды» убиты в Йемене

По его словам, авиаудар был нанесен по дому на ферме в долине Вади-Абида, в результате были убиты пять предполагаемых боевиков.

Большая часть территории Мариба находится под контролем йеменского правительства, поддерживаемого коалиционными силами во главе с Саудовской Аравией

Это последний на данный момент удар американских беспилотников по боевикам «Аль-Каиды» в Йемене. Во вторник в результате удара американского БПЛА в провинции Хадрамаут погибли четыре члена местного филиала группировки. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил расширение военных операций против нее.

"Аль-Каида" в Йемене действует главным образом в восточных и южных провинциях. Группировка несет ответственность за многочисленные нападения на силы безопасности в стране. —0—