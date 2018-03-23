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Политолог рассказал, для чего в США утвердили выделение $200 млн на военную помощь Украине
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Политолог рассказал, для чего в США утвердили выделение $200 млн на военную помощь Украине 

RT на русском 1 час назад
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал решение сената конгресса США утвердить выделение $200 млн на военную помощь Украине. «К сожалению, совершенно очевидно, что силовая эскалация в отношении Украины — стратегическая установка, которая будет развиваться и дальше. Она означает, что количество и качество вооружений будет постепенно увеличиваться, поскольку США заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не просто тлел, а достаточно энергично разрастался, но, подчеркну, контролируемо. Этот контроль со стороны США будет обеспечиваться поставками в том числе вооружений, оказанием финансовой помощи и политической поддержкой», — сказал он.
Подберёзкин также отметил, что конгресс США выделил на поддержку Украины на $150 млн меньше, чем в прошлый раз.
«Некое сокращение финансирования может означать только одно — режимом Порошенко отчасти могут быть не совсем довольны, давая ему понять, что ты, барин, делаешь не всё так, как мы тебе говорим. И эта помощь может увеличиваться, а может и сокращаться. В абсолютных объёмах она минимальная… Если говорить о серьёзных современных вооружениях, то на такие деньги ничего путного не купишь. Это скорее политическое обозначение причастности США, их готовности участвовать в этом конфликте», — добавил политолог.
Ранее сенат конгресса США принял проект федерального бюджета до 30 сентября — до конца текущего финансового года.
RT на русском: последние новости
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