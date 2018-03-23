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Кремль надеется на «снижение градуса» русофобии в США
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Кремль надеется на «снижение градуса» русофобии в США 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россия рассчитывает, что уровень русофобии в США снизится, а в руководстве Белого дома будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от этой волны неприязни. Об этом сообщил пресс‐секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США  — Дмитрий Песков.
Песков также высказался о новом советнике США по национальной безопасности Джоне Болтоне. Оценивать личные качества Болтона Песков не стал, отметил, что это «было бы некорректно». Сам факт кадрового решения Песков также посчитал «не нашим вопросом», передает «Газета.ru».
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил кадровую замену необходимостью изменить внешнеполитический блок перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
23 марта стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер ушел в отставку. На его место назначили республиканца Джона Болтона. Он известен своей жесткой позицией по отношению к России.
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