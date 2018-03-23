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Турция обсуждает с США покупку ЗРК Patriot, сообщили СМИ
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Турция обсуждает с США покупку ЗРК Patriot, сообщили СМИ 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Турция проведет переговоры с США о покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает турецкая газета Akşam со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.
Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась в пятницу в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских ЗРК С-400.
По данным газеты, Аксой на следующей неделе может совершить визит в США. Представитель ведомства отметил, что ведутся переговоры о покупке ЗРК Patriot.
Закон США «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) предусматривает вторичные санкции против стран, которые будут заключать «значительные» сделки с российским военно-промышленным комплексом. Госдепартамент США заявляет, что ведет со всеми зарубежными покупателями российского оружия переговоры о том, чтобы те отказались от закупок под страхом американских санкций. Госдеп утверждает, что уже добился убытков для российского ВПК в размере от трех до четырех миллиардов долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в свою очередь, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ВПК от санкций взяты с потолка.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о «последствиях» такого шага. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил впоследствии, что Турция готова к ответным шагам в случае американских санкций.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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