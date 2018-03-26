Польша подпишет контракт на поставку американских ЗРК Patriot в среду

На прошлой неделе был подписан офсетный договор на поставку в Польшу Patriot.

"Министр национальной обороны Мариуш Блащак подпишет контракт на ракетные комплексы средней дальности в среду, 28 марта", — говорится в сообщении.