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Польша подпишет контракт на поставку американских ЗРК Patriot в среду
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Польша подпишет контракт на поставку американских ЗРК Patriot в среду 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Кириллица
ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Польша в среду подпишет контракт на поставку ЗРК Patriot из США, говорится в сообщении Минобороны страны.
На прошлой неделе был подписан офсетный договор на поставку в Польшу Patriot.
"Министр национальной обороны Мариуш Блащак подпишет контракт на ракетные комплексы средней дальности в среду, 28 марта", — говорится в сообщении.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
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